Kaks sajandit Eestimaa aedades: õnnetooja sireli imekaunid sordid 

Sirelid on olnud meie koduaedades juba enam kui kahe sajandi jagu ja vaevalt, et nende sortide üle vanasti pikalt pead murti. Vähem on aga teada, et rahvusvahelises sireliregistris on ka mitmeid Eestis aretatud imekauneid sorte, mida võiks koduaeda kujundades hoopis julgemalt kasutada.