6 praktilist nippi, kuidas külmikusse varutud toitu kauem säilitada 

Pärast poodi minekut võta endale aega, et toiduained korralikult külmkappi ära panna. Selleks jaota külmkapp erinevateks sektsioonideks. Vorsti, juustu, piima- ja kondiitritooteid on mõistlik hoida külmkapi kõige külmemal riiulil. Selleks on reeglina sügavkülmikule kõige lähemal asuv riiul. Värsked liha- või kalatooted, mida on plaanis järgnevate päevade jooksul süüa, hoia samuti teistest toiduainetest eraldi. Köögiviljad, puuviljad ja maitsetaimed lisa külmiku sahtlisse või riiulitesse. Lisaks hügieenilisusele on see ka praktiline, sest hoiad need kiiresti riknevatest lihatoodetest kaugemal ja samas saad need hõlpsalt külmkapist kätte.