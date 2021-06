RETROMEENUTUS AASTAST 1966: avatud uksed silikaat-tellistest kolhoosimajja 

Mai kolmandal nädalal avati Eesti Vabaõhumuuseumis külastamiseks kolhoosiaegne nelja korteriga elumaja – tüüpprojekti nr 61 järgi (arhitekt Boris Mirov) aastatel 1963–64 ehitatud hoone. See toodi siia omaaegse Valga rajooni Järvesalu kolhoosi Räbi külast, kus see algselt oli mõeldud Sookuru lauda töötajatele. Korterite järgi saab aimu 1960., 1970., 1990. ja 2010. aastate eluviisist sarnases majas, mille koopiaid on laiali üle Eesti. Mõned räämas või maha jäetud, sest elu on kandunud eemale. Mõned on korda tehtud ja neis elavad jälle lastega pered.