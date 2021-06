Lugejakirjad | Kodukirja lugejate muljeid mai ajakirjast  

Imeilus kevadine number. Aitäh tublidele tegijatele! Valisin seekord paeluvaimaks „Kütkestav lilleelamus – 200 000 tulpi“. Kuna 2019. aasta kevadel saabus Kirna mõisaaeda Nurmikost palju tulbisibulaid, mis sügisel mulda pandi, sattusin ka mina sügisel sinna mõisaparki ja nii mõnigi tulbisibul on minu istutatud. Hea tunne seda õieilu vaadates. Milline rõõm ja värviküllus! Nüüd on neile lisandunud veel nartsissid… Imeline kooslus.

Huvitav oli valge kodu. Ma ei pea end üliheaks korrahoidjaks, seega endale ma sellist lubada ilmselt ei saaks. Kuigi tuttavad, kel palju valget, ütlevad, et see pole üldsegi raske. No mul on olnud valge pestava kattega diivan ja kreemvalge vaip – ilus küll, aga eks neid plekke ikka tuli. Samas oli selles kodus lihtsaid viise, kuidas luua õdus interjöör – ikka värvipurk kätte ja lisaks rohkelt tekstiile.