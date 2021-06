Sinisem kui taevas – kaunid taimed, mis aia särama panevad 

Pikaealine madal, kuni 30 cm kõrgune puhmik, mis on juulist septembrini kaetud rukkilillesiniste kellukjate õitega. Taim on nõudlik, vajades huumusrikast, parasniisket, kuid vett läbilaskvat mulda ja sooja kasvukohta päikeses või poolvarjus. Ümberistutamist ja jagamist jääb kauaks põdema. Kui jagada, siis kevadel ja mitte väikesteks osadeks.

Aconite flower or wolf root is a poisonous plant. Violet flowers. Foto: Valerii Maksimov

Omanäoliste kiivrikujuliste õitega vana taluaia taim, kelle liigid ja sordid on eri tooni sinised. Kõrgus kuni 150 cm. Kui parasniiske, huumusrikas ja sügavapõhjaline muld pole liiga raske, kasvab samal kohal aastaid. Ei talu liigniiskust, eriti seisma jäänud vett. Liiga suureks kasvanud puhmik tuleks jagada, et oleks jaksu õitseda. Taim on mürgine.