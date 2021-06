Hispaania teeteo seateod 

Aiapidajale muudab teod tüütuks ja visaks vastaseks asjaolu, et nad on hermafrodiidid. Seega pole kasu püüdest eristada isaseid ja emaseid, sest liitsugulisena munevad nad juba viljastatud mune. Näiteks üks hispaania teeteo isend suudab muneda isegi kuni 400 muna (kujutage ette, kui palju järglasi on tal kasvuhooaja jooksul aprillist oktoobrini!).