Saagu valgus! Kuidas valida päikesepatareidega õuevalgustit? 

„Päikesepatareidel töötavad dekoratiivsed lambid on üks mugavamaid viise, kuidas hämaratel suveõhtutel ja pimedal talveajal aeda valgustada ning meeleolu luua,“ sõnab kaupluseketi JYSK Eedeni poe juhataja Kadri Raudheiding. Valikut on rohkelt ja igale maitsele – nii on lihtne terve aed lambikestega kaunistada!