Selle nädala kodused toimetused: maitsev jäätiseretsept, tõhus sääsepeletaja ja nipid teleri paigutuseks 

Foto: Laura Verte

Selleks, et lapsi tabab kuumal päeval jäätiseisu, tasub alati valmis olla. Väga mugav, kui saad neile anda kodukootud jäätist. Korduskasutatavas vormis, mis valmistatud 100% hüpoallergeensest toidusilikoonist, on see igati mõistlik ja mugav. Suussulavate kiisude-mõmmide näol on maitsev jahutus alati käest võtta ning pikema aja peale tuleb ühe jätsi hind magusalt soodne!