Müüt või tõde: Sääseõgijast masin hävitab metsast kõik sääsed 

Tähelepanelikumad aiahuvilised on märganud, et turul on juba pikemat aega olnud müügil eriti võimsad sääsepüüdjad, mille kirjelduste järgi peaksid masinad kõik sääsed koduümbrusest kokku püüdma. Kuid, kas need on ka keskkonnale ohutud või on tegu eriti hirmsate ja keskkonda saastavate masinatega, aitab mõista putukateadlane Heli Kirik.