Tark kodu: nutikad ja elegantsed lahendused üheskoos 

Inimesed püüavad üha enam integreerida oma interjööri nutika kodu kontseptsiooni. Nutikas ehk targa kodu lahendus on automatiseeritud hoone juhtimissüsteem, mis ühendab endas mitut tehnoloogiat. See ei taga üksnes kõrge ohutuse, vaid ka energiasäästlikkuse. „Süsteem võimaldab juhtida valgustust, ruumide temperatuuri, ventilatsiooni, raadiot, televiisorit ja kodumasinaid. Samuti hoolitseda kodust kaugemal viibides lemmikloomade ja oma kodu turvalisuse eest,“ selgitab Anna Ilmere.

Kuidas muuta oma kodu nutikaks?

Esikohal on funtsionaalsus

Traditsiooniliselt ehitavad inimesed nutika kodu aluse, luues hea internetiühenduse. Sellele järgneb nutikate seadmete, näiteks robottolmuimejate, soetamine. Sel juhul soovitab sisekujundaja arvestada, et suurem osa mööblist peaks paiknema 10–15 cm maapinnast kõrgemal, nii et robot pääseks vabalt mööbli alla ning saaks muretult liikuda. Ja kui toas on vaipkate, ei tohiks see olla pikkade narmastega ega liiga kõrge. Mis puutub ruumi üldisse interjööri, siis tubasid võiks iseloomustada selge korraldus. Samuti võiks mööbel olla funktsionaalne, kergesti teisaldatav ja hooldatav. Näiteks ratastel olev mööbel, mida oleks võimalik vajadusel toas hõlpsasti ringi liigutada, või pikendatavad lauad, mida saab kasutada nii kohvi- kui söögilauana.

Iseliikuvad kardinad

Kas ka magamistuba võiks sisaldada nutikaid lahendusi? Kuidas oleks hommikul silmad avada ja kardinad eest tõmmata voodist lahkumata? See on võimalik tänu tehnoloogiatele, mis võimaldavad rulood ja kardinaid puldiga juhtida. Kardinate valimisel soovitatakse eelistada rull-kassetiga mudeleid, mis ei võta palju ruumi ning kuhu ei kogune tolmu. Välja tasub tuua, et ka lampe ja lambipirne on võimalik kasutada häält ja andureid rakendades ning need lahendused pole sugugi kallid. See on samuti toimiv pikaajaline investeering, mis aja jooksul kindlasti ennast kuhjaga ära tasub.