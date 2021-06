Tõhus nipp, kuidas grill hõlpsalt puhtaks saada + testime poevahendeid 

Grillministeeriumi nime all tegutsevad Tauno Jõeveer ja Merli Tammi-Jõeveer hakkasid grillimisega hobikorras tõsisemalt tegelema 2009. aasta suvel, kui võtsid osa Rakvere Vorstifestivali vorsti valmistamise ja grillimise võistlusest. „Valminud hapukurgi toorvorst tõi meile ka kohe hea tulemuse! Sellest ajast jäi grillipisik sisse ja nii oleme edaspidigi osa võtnud Grilliliidu korraldatud võistlustest, saanud igasuguseid tulemusi ja rohkelt häid kogemusi,“ kõnelevad grillmeistrid. Sportlik huvi on pannud neid katsetama kõikvõimalikke maitseid, seejuures on grillitud nii õunamuffineid kui ka kiirmakarone, lihast mõistagi rääkimata.