Kuidas kasta õigesti? 

Tilkkastmissüsteemid, olgu päris lihtsad või udupeened, muudavad aiaomaniku elu märksa hõlpsamaks. Foto: Priit Grepp

Kastmisest tekkiv šokk

Kastmine ei pruugi aga alati üksnes head teha, vahel võib see taimedele suisa hävitavalt mõjuda. Kuumal päeval aeda päikese kätte jäänud voolikus seisev vesi muutub tulikuumaks ja kui alustada taimede kastmist kohe, kuuma vett enne välja laskmata, võib taimed lausa ära keeta. Ka vastupidine efekt on sage – päikese käes ülekuumenenud taime külma veevärgi- või kaevuveega kastes ja piserdades tabab taime šokk. Näiteks mõni põõsas või väike puu võib seetõttu keset suve päevapealt kõik lehed maha poetada. Harvad pole ka juhused, kus taime lehtedele kastmisest jäänud veepiisad hakkavad toimima suurendusklaasina ning tekitavad põletusi. Tagajärjeks on pruunid elutud laigud lehtedel.

Seda kõike teades on võimalik paljusid soovimatuid tagajärgi ennetada. Kindlasti ei tohi unustada, et kasta tuleb eelkõige mulda, mitte taime. Voolikuga tihedat põõsast või lillepuhmikut kastes arvame sageli, et kui taim juba korralikult veest tilgub, küllap siis aitab. Aga kontrollige: kraapige lillede juurest mulla pealmist kihti eemale ja vaadake, kui sügavale vesi on imbunud. Tõenäoliselt hämmastume, kuivõrd vähe on maapind vett saanud.

Niidad vähem, säästad vett

Levinud on komme kasta põuastel päevadel muru. Idanemisjärgus taimed võivad seda tõesti vajada, vastasel korral ei pruugi külvatud seemnest asja saada. Ka siis tuleb arvestada, et kuumal päeval võib kuni kolmandik kastmisveest lihtsalt aurustuda. Juba kasvava muru kolletumise ja suurte veearvete vältimiseks võiks aga hoopis proovida niita kõrgemalt või jätta muru mõneks ajaks sootuks rahule ja lasta sel pikemaks kasvada. Nii vähendab kõrgem rohurinne juba iseenesest maapinnale langevat päikesekiirgust ja aurustumine on hulga väiksem.

Vales kastmises võib peituda ka koduaia elupuude kolletumise põhjus, mõnikord võib see ulatuda lausa aastatagusesse aega. Nimelt kiputakse arvama, et piisab, kui elupuud kasta korralikult istutamisel ja ehk mõned korrad hiljemgi. Kui siis aeg-ajalt ka vihma sajab, arvatakse, et sellest nüüd piisab. See on aga saatuslik viga! Minge ja pistke sõrm pärast sadu mulla sisse ning vaadake, kui sügavalt on muld juurte juurest niiskust saanud! Elupuudel on väga tihe võra ning enamasti ei jõua vihmaveest juurteni tilkagi.