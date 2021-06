Kas oskad vikatiga niita? 

Kui ei oska, aga tahaksid osata, kasuta juhust ja osale Eestimaa Looduse Fondi (ELF) niitmistreeningul. Sel suvel on üle Eesti kümmekond treeningut, õpitakse vikatit käsitsema ja niitma ning asjatundja käe all vikatit hooldama. Esimene niitmistreening algab 29. juunil kell 17.30 Narvas Hariduse tänava pargis. Kes on oma niitmisoskustes kindel, saab 11. juulil osaleda Tartus korraldataval suurel niitmisvõistlusel. Jooksvat infot ELFi niitmistreeningute ja -võistluse kohta saab veebilehelt www.elfond.ee/tuleniitma.