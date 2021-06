Põuaajal riisu niidetud muru kokku 

Põuanädalad võivad murule liiga teha. Sel ajal ei tasu kuigi sageli muru niita, aga kindlasti ei maksa niidetud muru maha jätta: kuival ja palaval ajal aeglustub kuivanud lõikmete lagunemine ning tekib kõdukihi tekke oht. Kui sellisel kihil on paksust üle viie millimeetri, on muru normaalsed kasvutingimused rikutud, tekib vee- ja hapnikupuudus ning muru muutub haigustele vastuvõtlikumaks. Kõige paremini kaitseb muru kuumal ja kuival ajal see, kui lasta tal rahus kasvada: umbes kümnesentimeetriseks kasvanud muru loob endale ise varju ja see takistab kuivamist.