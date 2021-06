JAANIPÄEVA MEELESPEA: kuidas suvekuumuses ohutult lõket teha  

Tea ohutu lõkke tegemise retsepti

Valmista lõkkeplats põhjalikult ette. Näiteks soovitatakse väljavalitud kohas pikem muru ära niita ning koristada ära kõik kergestisüttivad asjad. Laanemäe toob veel välja, et eriti hea oleks, kui lõkkekoht on ettevalmistatud, nii et selle alla jääks mittesüttiv pinnas, milleks on näiteks eelnevalt veega niisutatud või liivasepõhjaga maapind.

Hoia lähedal stardivalmis tulekustutusvahendid. „ Ämbritäis vett või liiva on väga head tulekustutamisvahendid, kuid loomulikult sobib ka tavaline tulekustuti ,“ lausub Laanemäe. Samas ei pruugi suurema lõkke puhul piisata ainult ühest ämbritäiest veest, seega tuleks välja mõelda täpne plaan, kuidas halvema stsenaariumi puhul tegutseda.

Ära põleta lõkkes prügi! Oluline on teada, et põletada tohib vaid puhast puitu ja paberit ning seda teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga, seda eriti praegu.

Päästeamet on kõrgendatud valmisolekuga.

Kui päästjad on jaanipäeviti juba nagunii kõrgendatud valmisolekuga, siis praeguse kuumalainega on nad eriti valvel. „Kuna praegusel hetkel on tõesti erakordne kuumus ja tuleoht on üle Eesti väga kõrgeks minemas või juba läinud, siis seda rohkem valmis me kindlasti ka oleme,“ sõnab Laanemäe, kes tahab inimestele panna südamele, et kuumaperioodil tuleb lõkketegemist väga hoolikalt kaaluda. Jaanirõõmuks piisab ka väikesest lõkkest!