Ehitajate ootejärjekorrad on uskumatult pikad? Selle kvaliteetse materjaliga ehitad terrassi ise – ilma tööriistu kasutamata! 

Terrassi ehitamine on kallis ning vahel võib materjali kulu olla isegi väiksem kui tööjõu kulu ja projekti teostamine, seetõttu on mõistlik valida kauakestev ja kvaliteetne materjal. Puidust terrassidest ja rõdudest rääkides võiks mõelda termopuidu peale – näiteks termomänd ja termosaar.

Termotöötlus tagab puidule kvaliteedi ja kestvuse. Termopuit on läbi kuumutatud 200 kraadi juures, mis eemaldab liigse niiskuse ning tagab puidule kaitse mädaniku vastu. Termomänni vastupidavus mädanikule on vähemalt 15 aastat, termosaarel üle 25 aasta.

Aga kui ehitaks oma terrassi ise?

Kes on parasjagu oma terrassi või rõdu planeerinud ehitada teab, et järjekorrad on paigaldajatel väga pikad ning hinnad soolased. Kuid miks mitte võtta terrassi ehitamine ette ise? Gumidecki termosaarest põrandamoodulitest võid oma rõdule või terrassile laduda just sellise mustriga põranda, nagu meeldib, sealjuures ei ole vaja maksta sentigi tööraha ning kasutada ühtegi tööriista. Materjali paigalduskiiruseks loetakse 5-10 ruutmeetrit tunnis ühe inimese kohta.

Gumidecki pakub seitsmes erinevas mõõdus termosaarest terrassilaualippe, mida saab väga hõlpsalt laduda spetsiaalsetele kummist ankrutele. Viimased fikseerivad iga detaili täpselt õigele kohale ja samale kõrgusele. Tulemus jääb täpne, ühtlaste vahedega ja katab põrandat ilma suuremate materjalijääkideta. Ainus tingimus on see, et alus peaks olema tugev ja võimalikult tasane. Korrusmajade rõdud, betoonterrassid, saunade kahhelpõrandad seda enamasti on ja just sinna on kõnealune toode mõeldud.

Terrassikalkulaator aitab arvutada materjali kulu ja hinna

Gumidecki materjali puhul saad kasutada kodulehel olevat spetsiaalset kalkulaatorit. Kliendi ülesandeks on mõõta kaetav pind, sisestada mõõdud terrassikalkulaatorisse ning juba on ilma varjatud kuludeta näha projekti kogumaksumus ning paigaldusplaan. Materjali soetamiseks on vajalik e-mailile edastada vaid veebilehe link projektile (või allalaetud projekti fail) ja kontaktaadress. Pärast projekti kinnitamist ja arve tasumist, tarnitakse vajalik materjal kahe-kolme tööpäeva jooksul kliendini. Kui kaupa on vaja kiiremini, võib klient soovi korral ise materjalile juba samal päeval järele tulla. Tuleb arvestada, et tavalise sõiduauto pagasiruum mahutab umbes 10m2 Gumidecki terrassilaudu.