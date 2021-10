UUS TREND! Triiphooned, mis pole mõeldud ainult taimedele 

Nii loomelinnakutesse, koduaedadesse kui ka metsa kerkib klaasist kasvuhooneid tänavu nagu seeni pärast vihma. Need on kasutusel ka kõigeks muuks peale taimekasvatuse – neis on koha leidnud kohvikud, saunad, jooganurgad, kümblustünnid, poed, esitluspaigad.