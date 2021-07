Lugejakirjad | Kodukirja lugejate muljeid juuni ajakirjast 

Kodukiri on sedasorti kuukiri, mis on üheaegselt nii meelelahutus kui midagi enamat. Selle meelelahutuse poole ma loen muidugi alati meelsasti läbi. Aga selle – midagi enamat – jätan alati magustoiduks. Lugemiseks ja mõnulemiseks.

Ja kui palju oli seal avastada – pooleliolevad naabersuvilad, kus käis puhkepäeviti just see kõige vilkam ehitus, naabritädi juures sambla alla peidetud maasikapeenrad, mändide vahele päikeselaikudesse istutatud noored sõstrapõõsad ja palju muud põnevat. Maal vanaema talus polnud maasikatel ega sõstardel mingit sellist ärevusttekitavat mekki man, aga seal oli. Lahe.

Mäletan, et ühteaegu nii oodati kui kardeti mingeid müstilisi inspektoreid ja õhus oli üldse mingi üleüldine ja pinev ootus. Oodati ikka sellepärast, et kui need on käinud ja oma joogid kätte saanud, saab rahuliku südamega aiamaad harida. Sest kes siis nõukaajal puhkuse ajal suvilas puhkamas käis. Kõik see meenus juba pelgalt loo pealkirja ja hästi valitud pilte nähes.

Hea oli koos kaasaga kirjutatule järele noogutada, et jaa-jaa, nii need asjad tollal vist tõesti käisid, ja pead vangutada, et oi-jah, aegu imelikke-ammuseid. Et mis kõik tuli üle elada. Ning nõustuda, et olgu riik või olud, mis nad on, lapsepõlves on kõik kordades kergem ja helgem. Lapsepõlves oli ikka rohi rohelisem ja piim piimasem. Ja kõike meenutada on nii meeldiv.

Aitäh, Triin Ojari, selle meeldiva lugemis­elamuse eest!

Vana Veermets