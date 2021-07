Peatoimetaja kolumn | Uued suvitusviisid: kämping ja glämping 

Kord pidi ta oma põllu kartuleid müüva poekese tarvis abi küsima naabruses olevast karavanide kämpingust. Kartes, et nüüd langeb talle tagasi kogu meelepaha, mis ta oma autosaadetes selle reisiviisi kohta öelnud on (tegelikult karavani ka õhku lasknud).

„Kas see ongi siis puhkus?!“ olen ka mina tahtnud käsi ringutades küsida, jälgides Viini külje all abielupaari, kes tõstis oma ratastel elamust välja klappmööbli ja potitaime ning asus samasuguste sõidukitega täidetud ümbrust nautima. Kui vaadata luksuse poolelt, on kahtlemata mugavamaid viise. Samas võib ka karavanist luua väga mõnusa koduse ratastel majakese. Viimasel ajal kogub hoogu ka glämping ehk siis pisut õdusam ja glamuursem telkimine – koos meeleolupatjade, pleedide ning valgusketiga. Eriti vahva on aga selles ajakirjas noore pere enda rajatud modernne loodushoidlik 20-ruutmeetrine majake, mille juures metsa all linnulaulu keskel isegi vannis käiakse.