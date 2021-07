VAATA JA IMESTA! Aarete aed Häädemeestel, kus kasvavad haruldased ja eksootilised taimed 

Inimesed on erinevad – mõned otsivad elus lihtsaid lahendusi, teised keerukaid väljakutseid. Häädemeestel elav Tõnu Lind kuulub viimaste hulka, kasvatades haruldasi ja eksootilisi taimi. Kuid see pole kõik – pea kõik taimed oma aias on ta ise seemnest kasvatanud või paljundanud pistikust.