Ära kasuta kuumalaine ajal joogivett kastmiseks 

Üllatavalt pikalt kestva kuumalaine tõttu palub vee-ettevõtete liit inimestel mitte kasutada joogivett aia kastmiseks. Oluline on vältida kastmist hommikustel ja õhtustel tipptundidel, kui kodune veetarbimine on suurem.

Kuumad ilmad on järsult suurendanud veetarbimist, piirkonniti on juba tekkinud tõsiseid probleeme veesurvega: siin-seal on veevarustus ülekoormuse tõttu korduvalt katkenud, sest vett kasutatakse rohkem, kui puurkaevud ja veetöötlusseadmed toota jõuavad.

Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul on oluline märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile keskkonnaministeeriumi kehtestatud mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest need tuginevad teaduslikele uuringutele ja ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena osutuda edaspidi võimatuks. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on kõigile elanikele tagada puhas joogivesi.