Kuuma suve aianipid, mis pakuvad leevendust taimedele ja lindudele-loomadele 

Lindude jaoks võiks kuumadel päevadel aias olla mõni hõlpsalt ligipääsetav nõu värske veega.

Tänavu on Eestimaad tabanud tõeliselt troopiline suvekuumuse laine. Seda on keeruline taluda meil kõigil, kuid tõsiseks katsumuseks on kuum aeg taimedele ja lindudele-loomadele. Üht-teist saame oma aia heaks siiski teha. Pakume selleks nippe, mis hõlbustavad kuumusega toimetulekut.