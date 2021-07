JUULI AIAKALENDER: kontrolli redeli töökindlust, vali õiged suvelilled kalmule ja pista õied toidu sisse 

Juulis on aed oma lopsakusega täies ilus. Aastati on see veidi erinev, kuid enamasti on juulis põhiline aiatöö kastmine. Kindlasti ka rohi jõudumööda, et umbrohud ei võtaks su taimedelt ära toitaineid. Hoolitsuse eest pakub aed sulle vastu valmivaid marju ja köögivilju.