TEEME SELGEKS: kuidas luua saaki kandvat marjaaeda? 

Marjaaia loomist võiks alustada põõsasortide läbimõtlemisest. Selle eesmärk võiks olla see, et aias oleks erineva marjade valmimisajaga põõsasorte, nii et saad marju läbi suve nii värskelt süüa kui ka hoidistada. Tutvudes põõsaste sordikirjeldusega, pööra lisaks marjade valmimisajale tähelepanu ka nende haigus- ja külmakindlusele.