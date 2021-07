Muld ei ole lihtsalt muld! Teeme kindlaks, kuidas määrata aia mullakoostist ja leida sinna sobivad taimed 

Vanasti oli lihtsam. Selleks, et aru saada, milline muld on koduaias, tasus vaid vaadata, missugused taimed kasvavad aia taga. Tänapäevaste uusarenduste juures see tihti aga enam ei kehti, kui paikkonnale iseloomulik mullakiht on kooritud ja mujalt toodud pinnasega asendatud.