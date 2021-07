Mesilaste aeda meelitamiseks saab aiaomanik ise üht-teist ette võtta 

Mesilased, ühed olulisemad õistaimede tolmeldajad, on aedniku kuldaväärt abilised. Mida rohkem on aias taimi, mis mesilastele meeltmööda, seda rohkem neid sinna jõuab. Sellele mõeldes tasub koduaeda istutada nii mesilindudele meelepäraseid lilli (krookused, kobarhüatsint, metsikud tulbid, saialill, kurgirohi, suur mungalill, kukekannus jt) kui ka maitsetaimi (tüümian, rosmariin, salvei, lavendel, oregano jt). Ka puid-põõsaid valides võiks jälgida, et aeda saaks ka mõni mesilaste lemmik (magesõstar, kontpuu, enelad, kukerpuu, pärn, vaher, remmelgas jt).

Peale taimevaliku ei maksa unustada, et ka putukatel on vaja vett. Kui tead, et sinu aias käib palju mesilasi, pane – eriti põuaajal – neile siia-sinna madalaid veega täidetud anumaid. Sobib ka mõni sügavam nõu, kui selle sisse asetada kivi, mis osaliselt veest välja ulatub: nii on kosutus igal ajal mesilastele mugavalt kättesaadav.