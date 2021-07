KAS KUUMALAINE RIKKUS KARTULISAAGI? „Mugul on maa sees pealtnäha korralik, aga lihtsalt ei kasva!“  

Talukartul TÜ müügijuhi kohusetäitja Alo Põldmaa selgitab, et praegune kuumalaine ja kuiv periood mõjutavad kartuli kasvu ja lõppkokkuvõttes saaki. „Meil veel kõige suuremaid probleeme ei ole, sest kartul sai valdavalt maha pandud mai lõpus ja juuni alguses. Lisaks kasutame nüüdisaegset tehnoloogiat, mis võimaldab teha tugevad kartulivaod, võimalikult suure mullamassiga. Seeläbi püsib istutatud mugula juures rohkem niiskust ja taim on võimeline kuuma ning põuda kauem üle elama.“ Põldmaa leiab siiski, et kui lähinädalatel vihma ei tule, tekib ka neil probleeme.