Marjapõõsaste tillukesed kiusajad 

KAHJUR VIIB LEHED: Sõstra-klaastiiva kahjustusega on tegu siis, kui seni kenad ja lootustandvat marjasaaki tõotavad sõstrapõõsad korraga oks oksa haaval närbuma ja seejärel kuivama hakkavad. Foto: Vida Press

Käes on suve keskpaik ning kauaoodatud marjasaak on valmimas – juba punavad põõsastel vaarikad ja sõstrad ning paisuvad tikrid. Paraku on tänavu palju neid, keda põõsad marjadest enam huvitavad. Kui marjapõõsad seletamatul kombel kuivama hakkavad või peaaegu üleöö on lehtedest puhtaks söödud, tuleb süüdlasi otsida allpool loetletud tegelaste hulgast.