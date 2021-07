Ilus serviis on peolaua ehe: nõuanded, kuidas valida just õiged sööginõud ja -tarvikud 

Sööginõud pole õhtustamisel üksnes kasulikud tarvikud, vaid aitavad ka õiget meeleolu luua. Esimene samm peolauale sobivate söögiriistade ja -nõude leidmiseks on saada selge ülevaade, mis on kodus olemas. Seejärel on kergem otsustada, kas on tarvis soetada midagi uut või on võimalus juba olemasolevaid tooteid kombineerides kaunis laud katta.

Samuti tasub üle vaadata kodus olev vaba pind, kuhu söögiriistu ja -nõusid hiljem paigutada. Enne uute nõude soetamist võib võtta laua, kappide, riiulite ning muude hoiustamiskohtade mõõdud. Tänu sellele on kergem valida õige suurusega nõusid, mille mahutamisega hiljem probleeme ei teki.

Vali nõud, mis on praktilised

Nõude valimisel soovitab sisekujundaja trendide asemel järgida klassikalist joont, kuna see ei lähe moest välja. „Valged nõud on klassikaline ja praktiline valik, kuna neid võib vabalt nõudepesumasinas pesta ning kasutada ka mikrolaineahjus. Lisaks need ei kulu ja on teiste värvidega hõlpsasti kombineeritavad. Valgete nõude eeliseks on ka see, et neil tuleb toidu hõrk välimus suurepäraselt esile,“ kirjeldab Tammekivi. Ühtlasi on valgeid nõusid kergem asendada. Lisaks valgele värvile on kerge kombineerida ka helehalle või muid neutraalseid toone. Vältida tuleks aga ühe värvi erinevate toonide kombineerimist, mis võib laua üldilme kirjuks muuta.

Serveerimisnõude puhul on peamine leida sööginõudega kattuv stiil. Näiteks, kui sööginõud on moodsad ja stiilipuhastes vormides, siis peaksid serveerimisnõud olema samuti sarnase stiiliga, kuid erinevas toonis. Siinkohal võib eelistada värve, mis sobivad sööginõudega, kuid on koloriidilt julgemad.

Eelista multifunktsionaalseid klaase