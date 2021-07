Viljapuud vohavad kasvada? Suvi on just õige aeg õunapuude kärpimiseks 

Varakevadise lõikamise kasuks räägib kindlasti see, et aednikul on siis veel vähe aiatöid ning puude võrad paistavad hästi läbi – hetkega on näha kõik ristuvad, hõõrduvad jm oksad. Samas toob kevadine lõikamine kaasa suure töökoormuse järgmiseks kevadeks, sest siis tuleb lõikama hakata vesivõsusid, mis eelmise kevadise lõikuse tagajärjel kasvanud on.