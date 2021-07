MÄRGI KALENDRISSE: Tallinna botaanikaaias toimub laupäeval marjapäev 

Iga aasta toob ka marjakasvatusse uusi kogemusi – nendest juttu tulebki. Vaatluse all on nii tuntud kui ka vähemlevinud marjataimede (maasikas, vaarikas, sõstar, karusmari, kuslapuu, toompihlakas, mustikas jt) kasvatamine koduaias. Paljunduses olevate sortide eelistest ja puudustest, marjataimede istutamisest ja kasvuaegsest hooldamisest, haigustest ja kahjuritest ning nende tõrjest räägivad Polli aiandusuuringute keskuse teadur Liina Arus ja aiandusagronoom Väino Eskla.

Liina Arus on tegelenud vaarika ja söödava kuslapuu sortidega üle 20 aasta. Viimastel aastatel on ta keskendunud eelkõige vähelevinud marjakultuuride (kuslapuu, toompihlakas, aroonia, ebaküdoonia, lodjapuu, must leeder ja karusmari) uurimisele ja propageerimisele Eesti koduaiapidajate ja kasvatajate hulgas. Hetkel on isiklikus kollektsioonistandikus kasvamas marjakultuure kümnest liigist üle 60 erineva sordiga.

Väino Eskla on tegelenud sõstra- ja karusmarjasortide hobiviisilise katsetusega alates 1984. aastast. Kollektsioonis on ligi 90 sorti.