Õunapuualune on ubinaid täis – kuhu visata mahavarisenud õunad? 

Tekkida võib kiusatus jätta ubinad lihtsalt viljapuude alla. See pole kindlasti hea mõte, sest mädanenud ja lögased õunad meelitavad ligi herilasi, on koledad vaadata, levitavad haigustekitajaid ja muudavad pinnase happeliseks.

Majapidamises, kus on olemas komposter, võib haigustunnusteta õunad rahumeeli tavakomposti hulka lisada. „Samas, kui õunu on väga palju, siis nendest saab teha eraldi õunakomposti, nt koos sügislehtedega. Liigne õunte tavakomposti lisamine muudab komposti väga happeliseks ja kuna see viib komposteri kihtide tasakaalu paigast ära, siis kompost ei pruugi valmida. Sestap on mõistlikum teha eraldi kompost suurele hulgale õuntele,“ soovitab Raie. Haigustunnustega õunad tuleks haigustekitajate leviku vältimiseks maha matta.