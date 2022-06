IDEID AEDA | Kujunda rohelisega ehk Ilu loovad taimed ja tekstuurid

On oluline, et aiakujundus oleks kaunis ka sel ajal, kui taimed ei õitse. Et kogu aia struktuur ja peamised vaatepunktid oleks paigas ka siis, kui taim on ainult roheline. Sel juhul on hea kasutada taimi, mille lehed on dekoratiivsed ja püsivad kaua ilusad.