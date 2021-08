Too aeda sumeda suveöö valgus ehk Aiavalgustuse ABC 

Valgustusel on mitu ülesannet: üks on funktsionaalne valgustus, mille eesmärk on tagada aias liikuja turvalisus, ja teine on meeleoluvalgustus, mis tõstab esile teatud alasid või taimi, tsoneerib ja loob meeleolu. Nii valgustatakse näiteks liikumisteid hoopis teisiti kui aktsenttaimi.