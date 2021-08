PÕNEVA AIA SÜND: Kadrioru Jaapani aed tähistab esimest juubelit! 

Foto: Priit Grepp

Jaapani stiilis aedu on Eestisse rajatud juba mitmele poole, ehtsa jaapanlase kujundatuid on neist vaid üks. See üks ja ainus, Kadrioru pargi Jaapani aed, on saanud nüüdseks 10-aastaseks. Pilguheit aia loomisele meenutab põnevuslugu, kus ootamatud süžeepöörded hetkelist kõhedustki tekitavad.