SISUSTUSVÄLJAKUTSE LAHENDATUD – nii kujundad mõnusa toa mitmele lapsele 

Vanematele jääb väljakutse lahendada olukord nii, et igaühel oleks piisavalt privaatsust ja oma ruumi, et kõik vajalik oleks olemas ja käepärast ning tuba ei jätaks päris segasummasuvila muljet. Eriti keeruline on see siis, kui seni kuulus tuba ühele põnnile, kes ühtäkki peab õppima oma ruumi jagama.