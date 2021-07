Nende taimekaitse nippidega kahjurid enam aeda ei rüüsta 

Varakevadel tuleb teha sagedasi vaatlusi, et kahjur õigeaegselt avastada. Siinkohal on hea teada, et maasika õielõikaja kahjustab rohkem varajasi sorte. Kuna mardikas muneb suurematesse õienuppudesse ja seejärel närib ta õierao pooleldi läbi, siis vaatluste käigus korjake sellised „kellukesed“ ära. Ärge visake komposti, vaid valage peale kuum vesi või kaevake maasse. Istutage maasikataimede vahele küüslauku. Mõnel aastal on kahjurit ohtrasti, eriti suur on kahjustus soojal ja põuasel kevadsuvel. Samuti jälgige maasikaid peale saagi koristust. Ka siis võib veel õielõikajat esineda, sest tegutseb tema teine põlvkond. Kui neid ohjes hoida, on lootust, et järgmisel kevadel on ka kahjustust vähem. Nüüd võiks pritsida küüslaugu leotisega.