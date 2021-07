5 tööriista, mis on aiapidajale suureks abiks 

Muruõhutaja ehk muru aeraator hoolitseb selle eest, et murus ei oleks umbrohtu, sammalt ja varasemalt niidetud rohtu. Tänu sellele, et aeraatorid suurendavad vee- ja õhuvoolu, on muru rohelisem ja lopsakam.

Võrreldes bensiinipõhiste variantidega on elektrilisi masinaid kergem kasutada ja need on ka keskkonnasäästlikumad. Müügil on ka ka käsiaeraatoreid, minitraktorite freese, aeraator-skarifikaatoreid ja teisi sarnaseid tooteid, mis aitavad mulda kobestada ning seda töödeks ette valmistada.