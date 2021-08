GALERII | Ajakiri Kodukiri külastas Soome elamumessi  

Et kodu oleks toimiv – on teine rõhutatud märksõna. Eined, harrastused, kodukontor – kõik need on koondunud koju. Köök-elutuba pakub täiesti avatud koosolemisvõimalust ja siingi on ruum muutunud heledamaks. Praktiline kapisein sulandub märkamatult interjööri. Mullu rohkelt kohatud musta köögi kõrvale on tulnud taas helgemad valged või kreemvalged ning puidutooni köögid. Vahel liigendab kapiseina kahe tooni või mitme materjali kasutamine või on jäetud üks suur ukseta riiul meeleoluesemete näitamiseks.