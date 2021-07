KODU OMA NÄO JÄRGI: nende nippidega punud pesa, milles tunned end alati hästi! 

Tuntud korrastusguru Marie Kondo meetodit kasutav professionaalne korrastaja ja KonMari konsultant Marie Pärkma arvates peaks stressivaba kodu olema niisugune, kus inimene ennast hästi tunneks ja mis talle rõõmu valmistaks. „Minu jaoks on selleks kodu, kus asjad ei vedele nähtavatel kohtadel. Igal asjal on oma kindel koht ja peale kasutamist pannakse need sinna tagasi,“ sõnab Pärkma. Tema arust tekitab stressi just see, kui asjad pole nende õiges kohas.