Lugejakirjad | Kodukirja lugejate muljeid juuli ajakirjast 

Mulle tohutult meeldis, kuidas rõõmsa bohošiki kodu loonud perenaine ütles kodu stiili kohta: kohe näha, et inimesed elavad sees. Naersin natuke, nii tabav väljend! Viimasel ajal on tunne, et kodude ilmed ühtlustuvad. Käies uus­arendustes – nagu vanasti tüüpkorterites – on kohe enam-vähem selge, kuhu tuleb diivan ja kuhu teler. Kõik on turvaliselt hele ja hall. Janunen isikupäraste kodude järele, kus kohe on tunda pererahva olemust. Seal tunneb ka külaline end õdusalt. Pisut värviaktsenti, teise ringi leide või head disaini teevad kodu huvitavamaks. Loov oskus on panna kokku neid julgeid värve ja põnevaid mööblivorme, nagu oli bohokodu fotodel. Tänan pererahvast elamuse eest!