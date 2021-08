Kodukirja sisustusuudised augustis: aasta betoonehitis ja palju maailmatasemel disaini 

Ilma pood on Tallinna kõige esimene pakendivaba pood (Soo tn 42). Seal saab oma taarasse osta kuivaineid (teravilja, toidusegusid, komme), hambapesutablette, koduhooldusvahendeid, jäätmete teket ennetavaid tooteid. Kui oma taarat kaasas pole, saab poest vajadusel purgi võtta. Tooted on eelkõige pärit Eestist ja Lätist. Hankige endale taaskasutatav anum ning asuge kallama. Ühtlasi aitavad sealsed koolitused kasvada planeedipäästjaks ja teadlikuks tarbijaks. FB, Instagram Ilma pood

Foto: Tõnu Tunnel

Eesti Betooniühing kuulutas konkursi „Aasta betoonehitis 2020” võitjaks Laaneotsa maja Harjumaal. Arhitekt Joel Kopli (KUU Arhitektid), konstruktor Mihkel Kannelmäe, ehitaja Mapri Ehitus, betoonitööd Evocon, betoon HC Betoon, raketis Peri. Eramu sulandub maastikku, luues tervikliku elukeskkonna. Välispindadel on mänglevas dialoogis must puitlaudis ja valge betoon. Betoon on esiplaanil ka siseruumides, kus on puhtaid betoonpindu.