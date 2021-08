INSPIRATSIOONIKS: Eesti disaini Eesti lastele 

Tänased täiskasvanud mäletavad oma lapsepõlvest puidust autosid ja ratastel loomi. Nüüd on aeg need tagasi tuua! Disainer Michel Pihel (Art by Michel) on tulnud välja veoautoga Vello ja kalluriga Kalev, haagise ja bussiga. Minimalistliku disainiga männipuidust Woodstersi mänguautod on mõeldud 1+ vanustele lastele, on mõnusalt käe järgi, valmistatud lastesõbralikest materjalidest ja väga vastupidavad. Värvitud kriidi- ja mineraalvärvidega, kaetud õlivahaga. estoniandesignhouse.ee