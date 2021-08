PUUST JA PUNASEKS: kuidas teha vahet võõrnälkjal ja kodumaisel kahjuril? 

Mustpeanälkja looduslik levila on Kaukasuse piirkond, Krimm, Kirde-Türgi ja Põhja-Iraan. Liigi esmaleid Eestis registreeriti 2013. aastal. Mustpeanälkjad on taimetoidulised ja nad eelistavad mahlakaid köögivilju (kõrvits, suvikõrvits, lehtsalat, kapsas). Täheldatud on söömist ka hostadel, mädarõikal, rabarberil, mahakukkunud õuntel ja vaarikatel.

Eestis on registreeritud veel viis teeteo liiki: hall, vööt-, võsa-, mets- ja kollane teetigu. Need kõik liigid on mõõtmetelt oluliselt väiksemad. Mõõtmetelt sarnased on veel kodumaised seatigulased: must-seatigu ja suur-seatigu.