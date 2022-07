FOTOLUGU | Jaapani aedade hillitsetud ilu: sind viivad edasi tõusud ja mõõnad, rõõmud ja mured

Hiina aiakunstiga võrreldes on Jaapani aed noorem, kuid viidud nii filosoofiliselt kui ka meisterlikkuselt kõrgtasemeni. Siin kohtuvad ajalugu, sümbolid, religioon ja loodusvaimud, kividki on valitud väga hoolikalt ja nende asetusel on oma eriline tähendus. Puid pügatakse, painutatakse ja koolitatakse nii, et need hakkaksid välja nägema teatud kindlal viisil ning tunduksid väga vanadena. Jaapani aedade põhirõhk pole lopsakal lilleilul, vaid vormil ning valguse ja varju mängul. Kunst sõna otseses mõttes ja seda teadmist antakse edasi põlvkondade kaupa.