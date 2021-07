Jaapani aedade hillitsetud ilu 

GALERII

ZEN-AED: Jaapani aedade põhirõhk pole lopsakal lilleilul, vaid vormil ning valguse ja varju mängul, need on mediteerimiseks mõeldud aiad. Tänavu 10aastaseks saava Kadrioru pargi Jaapani aia kivid on pärit kõik Kadriorust ning sümboliseerivad püstipidi asetatuna Tallinna vanalinna torne ja katuseid. Foto: Priit Grepp