FOTOLUGU | See tuttav helesinine maja Kuressaares. Tule piilu tuppa!  

Ligi 130 aastat tagasi ostis Kadri Rauniste (31) vanavanavanaisa endale Kuressaares suurest maatükist siilaka, et sinna oma perele kodu rajada. Alates 1914. aastast, mil väike ühekordne palkmaja viimaks püsti sai, on siin elanud keegi järeltulevatest põlvedest. Nii oli loomulik, et vahepeal Tallinnas õppinud ja töötanud Kadri koos abikaasa Karl Gregoriga (28) pärast lapse sündi tagasi naise lapsepõlvekoju kolisid. „See oli minu unistus kunagi siia tagasi jõuda!“ ei hoia Kadri oma tundeid tagasi.