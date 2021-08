Pane viinapuu kasvama! Kasvõi rõdule 

Kõige soodsamad piirkonnad viinamarjade kasvatamiseks on siiski Lõuna- ja Lääne-Eesti, eriti saared. Ent siiski on Eesti kõige põhjapoolsem riik, kus kogu territooriumil saab viinamarju avamaal edukalt kasvatada. Mikrokliima määrab muidugi palju, ent põhimõtteliselt on see võimalik kõikjal. Ja kile- või klaasmajas on sordivalik mõistagi suurem kui avamaal.