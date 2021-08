Mets kolib aeda: istuta oma peenrasse mustikad, pohlad ja jõhvikad!  

Väetamisel tuleks järgida, kui palju taim mingis kasvuetapis lisatoitaineid vajab. Reegliks on, et pigem vähem kui rohkem. Selleks, et taime kasv liiga hilja ei hoogustuks, väetatakse neid enne jaanipäeva. Puitumata võsudega taim on muidu külmaõrn ning võib talvel hukkuda.

Hoolduslõikus

Nii nagu kõigi marjakultuuride puhul, ei tasu ka metsmarjataime põõsaid seest liiga tihedaks kasvatada. Mustikapõõsaste vananedes võib igal teisel aastal lõigata ära kolm vilja kandnud oksa. Seda tasub teha sügisel, sest kevadel hakkab põõsas kaunilt õitsema. Kevadel pead põõsast kärpima raske südamega, sest taim on õite loomiseks kulutanud palju energiat. Seega on parem see töö teha ära sügisel.

Metsamarjad peenral

Valides aeda sobivaid metsamarjataime sorte ja liike, tasub tähelepanu pöörata nende külmakindlusele ja viljumisajale. Paljud sordid on aretatud Hollandis ja Põhja-Ameerikas, kus suvi on pikem ja sügis soojem kui meil, mistõttu marjade valmimise aeg jääb Eestis liiga hilisele ajale.

Jõhvikas

