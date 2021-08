Ettevaatust! See viga võib rikkuda muruniiduki 

Kindlasti tuleks regulaarselt veenduda ka muruniidukite lõiketerade heas seisukorras. Sarnaselt õlitaseme kontrollile võiks terasidki vaadata enne igat niitmist. Terasid tuleb aeg-ajalt kas teritada või vahetada, sest nürid terad ei lõika nii hästi ja vigastavad murutaime. Niidukitega tuleb ette sedagi, et hooga sõidetakse kivisse või kändu. See võib niidutera lahti lüüa või anda sellise löögi, mis võlli kõveraks lööb. Kõvera teraga niiduk hakkab üldjuhul kõvasti vibreerima, mistõttu tunneb selle probleemi ära ka ilma korpuse alla vaatamata. Sellist tera saab sirutada küll ka kodustes tingimustes, aga kindlam on viia see remonditöökotta, kus veendutakse täpses seisukorras ja tera jälle tasakaalustatakse. Kui probleemiga ei tegeleta võib mitte tasakaalus tera halvemal juhul vibreerida lahti masina erinevad kinnitused, nt mootori kinnitused ja isegi korpusesse mõra tekitada.

Robotniidukite omanikel on mõnevõrra lihtsam, sest nendel masinatel on kerged lendterad, mis takistusega kohtudes peitu lähevad. Seega erinevatel kokkupõrgetel robotniidukite terad vigastada ei saa ega vigasta ka teisi. Aga nendegi puhul peaks aeg-ajalt kontrollima terade seisu. Kui lasta robotniiduki terad nüriks, siis ei lõika need enam nii hästi ja hakkavad muru rebestama nagu tavaline niiduk. Üldjuhul piisab, kui vahetada robotniiduki terasid korra kuus.

„Kõigil bensiinimootoriga masinatel tuleks vähemalt hooaja keskel kontrollida ka õhufiltreid. Kui need on mustad, siis tulenevalt filtritüübist peaks need välja vahetama või ära pesema. Puhas õhufilter on vajalik selleks, et mootorisse ja karburaatorisse jõuaks puhas õhk. Kui õhufilter on must, siis kütus rikastub, kuna õhku ei jõua piisavalt mootorisse ja tekivad probleemid. Kui õhufilter on täiesti katki läinud, läheb sellest igasugune abrasiiv läbi, jõuab silindrisse, kolvi vahelt läbi ja lõhub mootori ära,“ hoiatab Vahesalu.